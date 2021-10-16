Куман: «Агуэро готов помогать команде в матчах»

Тренер рассчитывает на игрока в ближайшее время

Фото: Marca

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман намекнул, что дебют Серхио Агуэро за команду уже не за горами. Слова тренера приводит Mundo Deportivo.

«Он стал значительно лучше за последнее время. В прошлом матче он провел на поле 20-25 минут, и все шло хорошо. Но Агуэро пока не хватает игрового ритма и определенной формы. Думаю, он наберет все это на практике. Его качество не подвергается сомнению, он многое может дать команде. Самое главное — что он в хорошей физической форме и готов помогать команде в матчах».

Агуэро еще не играл за «Барсу» из-за травмы.

Первый матч за каталонцев он может провести уже 17 октября в игре с «Валенсией».