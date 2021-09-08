Куман: «Депай может попробовать заменить Месси»

С уходом аргентинца и Гризманна именно голландский форвард возьмет на себя роль лидера

Мемфис Депай / фото - 90min

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал для Sport.es уход Лионеля Месси в ПСЖ этим летом:

«Это было серьёзное потрясение для всех. Планы на сезон разрабатывались с учётом нахождения Лео в команде. Месси был очень мотивирован. Больно потерять лучшего игрока мира вот так. Ушёл не просто Месси — пропал символ клуба. Без сомнения, Мемфис Депай может попробовать заменить Лионеля. У него есть то, что необходимо для успеха здесь: индивидуальность и характер. В нём есть что-то особенное».

Месси покинул «Барселону» этим летом, так как не смог продлить контракт с клубом из-за финансовых проблем каталонцев.

Куман давно знаком с Депаем по своей работе в сборной Нидерландов. Накануне Мемфис сравнялся с другой легендой «Барселоны» и своим соотечественником Йоханом Кройффом по голам за национальную команду.