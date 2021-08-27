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Куман: «Динамо»? Мы более или менее знаем, чего можно от них ожидать»

Тренер «Барселоны» прокомментировал итоги жеребьевки ЛЧ
Футбол Лига чемпионов UEFA
20:12
Куман: «Динамо»? Мы более или менее знаем, чего можно от них ожидать»
Фото: Marca

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал Marca итоги жеребьевки Лиги чемпионов.

«Я видел матч «Бенфики» против ПСВ, когда они играя в меньшинстве хорошо защищались и выстояли. Это сильная и агрессивная команда, отличный клуб, один из самых известных и сильных. Соревноваться с ними – одно удовольствие, как и увидеть людей, с которыми я ранее работал. К примеру, Луизао. Если бы все игроки были такими же профессионалами, как он, у тренеров было бы мало работы.

«Динамо»? Мы более или менее знаем, чего можно от них ожидать. Но еще нужно проанализировать все, ведь я мало сейчас о них знаю. Помню, что в прошлом году у киевлян были молодые футболисты, и думаю, что сейчас мы должны также ожидать чего-то подобного».

Своих соперников по ЛЧ узнал и «Шахтер».

Андрей Усмонов
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Барселона (футбол) Рональд Куман Динамо Киев

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