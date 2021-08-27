Куман: «Динамо»? Мы более или менее знаем, чего можно от них ожидать»

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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал Marca итоги жеребьевки Лиги чемпионов.

«Динамо»? Мы более или менее знаем, чего можно от них ожидать. Но еще нужно проанализировать все, ведь я мало сейчас о них знаю. Помню, что в прошлом году у киевлян были молодые футболисты, и думаю, что сейчас мы должны также ожидать чего-то подобного».