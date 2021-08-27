Тренер «Динамо»: «Интересно проверить себя на уровне таких команд, как «Бавария» и «Барселона»
Куман: «Динамо»? Мы более или менее знаем, чего можно от них ожидать»
Тренер «Барселоны» прокомментировал итоги жеребьевки ЛЧ
20:12
Фото: Marca
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал Marca итоги жеребьевки Лиги чемпионов.
«Я видел матч «Бенфики» против ПСВ, когда они играя в меньшинстве хорошо защищались и выстояли. Это сильная и агрессивная команда, отличный клуб, один из самых известных и сильных. Соревноваться с ними – одно удовольствие, как и увидеть людей, с которыми я ранее работал. К примеру, Луизао. Если бы все игроки были такими же профессионалами, как он, у тренеров было бы мало работы.
«Динамо»? Мы более или менее знаем, чего можно от них ожидать. Но еще нужно проанализировать все, ведь я мало сейчас о них знаю. Помню, что в прошлом году у киевлян были молодые футболисты, и думаю, что сейчас мы должны также ожидать чего-то подобного».
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