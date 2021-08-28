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Куман: «Экономически «Барселона» не может конкурировать с ПСЖ, «Ман Сити» и МЮ»
Главный тренер каталонцев – о финансовых проблемах клуба
18:43
Роналд Куман / фото - Barca Universal
Наставник «Барселоны» Роналд Куман высказался о финансовой ситуации клуба, объяснив отсутствие дорогих трансферов этим летом. Цитирует специалиста портал Marca.
«Платить такие деньги за трансферы – это безумие и абсурд. Особенно на фоне ситуации в мире.
Нужно быть реалистами. С экономической точки зрения «Барселона» не может конкурировать с такими клубами, как ПСЖ, «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Необходимо принять это. Это не вопрос сегодняшнего дня или завтрашнего.
Важно знать текущую ситуацию в клубе. Нельзя требовать того, что было в прошлые времена. Мы меняем ситуацию с точки зрения молодых футболистов».
Напомним, 18-летний хавбек «Барселоны» может перебраться в «Тоттенхэм».
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