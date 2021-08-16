Куман: «Месси больше не с нами, но у нас есть другие»
Куман: «Игра «Барселоны» стала более командной, но я бы предпочел иметь Месси в составе»
Наставник каталонцев – о победе над «Реалом Сосьедад» на старте сезона
07:15
Рональд Куман / Фото - fcbarcelonanoticiasГлавный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился эмоциями после победы над «Реалом Сосьедад» (4:2) в 1-м туре Ла Лиги.
Цитирует нидерландского специалиста Marca.
«Наша игра стала более командной, чем раньше, но я бы все равно предпочел иметь Месси в составе. Конечно, ведь теперь у нас нет игрока, который может самостоятельно решить исход матча. Теперь «Барса» играет в более командный футбол. Мы должны создавать моменты, чтобы забивать. Сегодня мы забили четыре. Это неплохо».
Напомним, в другом матче игрового дня действующий чемпион Испании «Атлетико» выиграл в гостях у «Сельты» (2:1).
Ранее мадридский «Реал» разгромил «Алавес» в первом матче после возвращения Карло Анчелотти.
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