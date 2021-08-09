Куман: «Лучшего игрока в мире будет не хватать, но нет смысла думать о прошлом»

Рональд Куман / Фото - AS

Главный тренер «Барселона» Рональд Куман высказался по поводу разгромной победы в матче за Кубок Гампера против «Ювентуса» (3:0). Слова специалиста передает Marca.

Хавбекам следовало бы больше забивать, да и в целом команда должна прибавить. Лучшего игрока в мире всегда будет не хватать. Однако это нужно принять и возвращаться к работе. Нет смысла оставаться в раздумьях о прошлом – наша команда способна на многое.

Мы добились очень хорошего результата и вышли на довольно высокий уровень по игре. Нето был очень хорош, и мы сделали очередной шаг вперед.

Ребята, участвовавшие в Олимпийских играх, еще не вернулись, но когда все будут в строю, мы будем играть еще лучше. «Барселона» на верном пути к тому, чтобы хорошо подготовиться к первому матчу сезона.