Куман: «Месси больше не с нами, но у нас есть другие»

Роналд Куман / фото - Барселона

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман в интервью порталу Marca прокомментировал новость об уходе звездного нападающего Лионеля Месси в ПСЖ.

Было много разговоров о Месси, и это нормально, учитывая его выступления здесь, его уровень. Он больше не с нами, но у нас есть другие игроки. У нас очень сильный состав».