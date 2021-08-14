Куман: «С нетерпением жду нового сезона, чтобы представить публике команду без Месси»
Куман: «Месси больше не с нами, но у нас есть другие»
Главный тренер «Барселоны» прокомментировал уход главной звезды команды
15:29
Роналд Куман / фото - Барселона
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман в интервью порталу Marca прокомментировал новость об уходе звездного нападающего Лионеля Месси в ПСЖ.
«Всем фанатам «Барсы» больно от этого, Месси много сделал для клуба. Но мы не должны жить прошлым. Это прошлое, игроки меняют команды. Мы должны жить настоящим, не прошлым.
Было много разговоров о Месси, и это нормально, учитывая его выступления здесь, его уровень. Он больше не с нами, но у нас есть другие игроки. У нас очень сильный состав».
Напомним, ранее Куман заверил фанатов, что «Барселона» будет сильна и без аргентинца.
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