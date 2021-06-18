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Куман: «Месси должен завершить карьеру в «Барселоне»
Аргентинец был создан для каталонского клуба
фото - Football-espana
Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман высказался относительно будущего нападающего Лионеля Месси в команде. Слова наставника приводит Sport.es.
«Я считаю, что Лионель должен завершить карьеру в «Барселоне». Надеюсь, вскоре руководство клуба решит этот вопрос.
Если Месси останется, это будет прекрасной новостью для нашей команды».
Нынешний контракт аргентинского гения с «сине-гранатовыми» истекает уже через две недели. Руководство клуба оптимистично смотрит на продление соглашения с игроком. Возможно, приход лучшего друга Месси Серхио Агуэро в «Барсу» поможет каталонцам убедить свою «десятку» остаться.
В минувшем сезоне 33-летний вингер провел в составе «блаугранас» 47 матчей, в которых отметился 38 голами и 14 голевыми передачами.
Напомним, «Барселона» предложила Месси 250-милионный контракт.
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