Куман: «Месси – самый важный человек в истории «Барсы»

Роналд Куман / фото - Getty Images

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман вновь лестно отозвался о знаменитом нападающем команды Лионеле Месси, который в матче 27-го тура Примеры против «Уэски» (4:1) отметился дублем и сделал голевую передачу. Цитирует наставника портал Marca.

Нельзя сказать больше. Месси уже много лет показывает этот уровень, он продемонстрировал его во многих матчах. Это самый важный человек в истории «Барсы». Повезло, что он все еще с нами».