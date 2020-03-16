Форвард «Зари»: «В матче с «Динамо» нам не хватило класса»
Куман: «Месси – самый важный человек в истории «Барсы»
В последнем матче Примеры аргентинец отметился дублем
16 марта 09:59
Роналд Куман / фото - Getty Images
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман вновь лестно отозвался о знаменитом нападающем команды Лионеле Месси, который в матче 27-го тура Примеры против «Уэски» (4:1) отметился дублем и сделал голевую передачу. Цитирует наставника портал Marca.
«Я думаю, Месси показал, что он лучший. Первый гол был невероятным. Он заслуживает ту важную роль в этой команде, что получает.
Нельзя сказать больше. Месси уже много лет показывает этот уровень, он продемонстрировал его во многих матчах. Это самый важный человек в истории «Барсы». Повезло, что он все еще с нами».
Напомним, Куман подвел итоги игры с «Уэски».