Куман: «Месси закрывал собой все проблемы клуба»

Игра каталонского клуба зависела от индивидуального мастерства аргентинца

Рональд Куман и Лионель Месси / фото - beIN SPORTS

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал для Voetball International неудачные результаты команды в начале сезона, сославшись на уход Лионеля Месси:

«Месси всё заслонил собой в «Барселоне». Все проблемы клуба он закрывал своим качеством игры и эффективностью. Он был так хорош, он выигрывал. Конечно, вокруг Лионеля всегда были хорошие игроки, но он имел определяющую роль. На его фоне все выглядят хуже. Это не критика, это наблюдение. До прихода в «Барселону» я знал, что Месси хорош, но наблюдать за ним каждый день было настоящим наслаждением. Он всегда был эффективен, никаких лишний движений».

На старте кампании 21/22 каталонцы уже успели дважды потерять очки, сыграв вничью с «Атлетиком» и «Гранадой». В Лиге чемпионов у «блаугранас» все еще хуже – в матче первого тура они разгромно проиграли «Баварии».

У Месси после ухода из родной команды дела пока что тоже идут не лучшим образом. За три игры у него ноль голевых действий, и он уже успел встрять в скандал.