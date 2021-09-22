Роналду обошел Месси в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира
Куман: «Месси закрывал собой все проблемы клуба»
Игра каталонского клуба зависела от индивидуального мастерства аргентинца
12:08
Рональд Куман и Лионель Месси / фото - beIN SPORTS
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал для Voetball International неудачные результаты команды в начале сезона, сославшись на уход Лионеля Месси:
«Месси всё заслонил собой в «Барселоне». Все проблемы клуба он закрывал своим качеством игры и эффективностью. Он был так хорош, он выигрывал. Конечно, вокруг Лионеля всегда были хорошие игроки, но он имел определяющую роль. На его фоне все выглядят хуже. Это не критика, это наблюдение.
До прихода в «Барселону» я знал, что Месси хорош, но наблюдать за ним каждый день было настоящим наслаждением. Он всегда был эффективен, никаких лишний движений».
На старте кампании 21/22 каталонцы уже успели дважды потерять очки, сыграв вничью с «Атлетиком» и «Гранадой». В Лиге чемпионов у «блаугранас» все еще хуже – в матче первого тура они разгромно проиграли «Баварии».
У Месси после ухода из родной команды дела пока что тоже идут не лучшим образом. За три игры у него ноль голевых действий, и он уже успел встрять в скандал.
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