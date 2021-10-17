Куман: «Нам нужно брать 6 очков в матчах с «Динамо»

Каталонцы занимают последнее место в группе

Рональд Куман / фото - FC Barcelona

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился с AS ожиданиями от предстоящих матчей каталонцев:

«Ла Лига или Лига чемпионов? Самый важный матч - следующий. Наша ситуация в чемпионате Испании очень зависит от результатов встреч с «Валенсией» и «Реалом». Мы понимаем, что нам нужно брать 6 очков в матчах с «Динамо» в Лиге чемпионов. Нас ожидает очень интересная неделя».

Впереди у каталонцев два ключевых матча в Примере – с «Валенсией» и «Реалом», а также в среду, 20 октября «блаугранас» в ЛЧ сыграют с «Динамо».

Эти встречи будут ключевыми для Кумана, ведь если они проиграют в этих матчах, то уже осенью могут свести к минимуму свои шансы на чемпионство Примеры и выход из группы ЛЧ.

В чемпионате каталонцы идут на 9-м месте, имея в своем активе 12 очков, а в Лиге чемпионов команда занимает последнее место в группе, дважды разгромно уступив «Баварии» и «Бенфике».

Напомним, отверженный Куманом хавбек может оказаться под началом Моуриньо.