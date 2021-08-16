Куман: «Сосьедаду» мы забили четыре. Это неплохо»

Еженедельник «Мировой бокс»
21 августа 10:10
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился для Marca эмоциями после победы над «Реал Сосьедадом» (4:2) в матче 1 тура Ла Лиги.
«Наша игра стала более командной, чем раньше, но я бы все равно предпочел иметь Месси в команде. Конечно, ведь теперь у нас нет игрока, который может самостоятельно решить исход матча.
Теперь «Барса» играет в более командный футбол. Мы должны создавать моменты, чтобы забивать. Сегодня мы забили четыре. Это неплохо».
Это был первый матч «Барсы» в эпоху без Лионеля Месси.
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