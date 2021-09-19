Куман нашел позитив в поражении от «Баварии»: «Чуть больше года назад мы уступили им 2:8»

В этот раз всего-то 0:3

Фото: Barca Blaugranes Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не переживает на счет своего будущего во главе «сине-гранатовых». Слова 58-летнего специалиста приводит Marca: «Я ничего не знаю. Думаю только об игре и команде. Все остальное – не в моих руках. Я спокоен и уверен, что мы будем побеждать. Нужно, чтобы футболисты восстанавливались от травм. Но знаю, что мы должны побеждать. Только результат имеет значение. Не боюсь за будущее. Президент принимает решение по этому поводу. Реалистично смотрю на вещи. Чуть больше года назад мы проиграли «Баварии» со счетом 2:8. Тогда в составе были Месси, Суарес и Гризманн. Сейчас мы проиграли с молодыми Бальде, Демиром и Мингесой».

Напомним, в руководстве «Барселоны» пока не планируют увольнять Кумана.

Сергей Остапенко