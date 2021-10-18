Куман нашел причину, по которой «Барселона» пропускает ранние голы

Рональд Куман / фото - Marca

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал для Marca победу над «Валенсией» (3:1) в матче 9-го тура испанской Примеры:

Если пропускаешь так быстро, значит, проблема в психологии. Мы сравняли счет и хорошо действовали с мячом.

Мы стараемся вывести Фати на пик формы. Мы договорились с врачами, что заменим его, чтобы не перегрузить. Нам не хватало таких игроков, как он. Он быстр, хорош один в один.

Я не видел повтор пенальти, не могу комментировать этот момент».