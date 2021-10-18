Куман нашел причину, по которой «Барселона» пропускает ранние голы
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал для Marca победу над «Валенсией» (3:1) в матче 9-го тура испанской Примеры:
«Нужно отметить настрой команды, несмотря на то, как начался матч. Мы хорошо отреагировали, хорошо сыграли и заслуженно победили.
Если пропускаешь так быстро, значит, проблема в психологии. Мы сравняли счет и хорошо действовали с мячом.
Мы стараемся вывести Фати на пик формы. Мы договорились с врачами, что заменим его, чтобы не перегрузить. Нам не хватало таких игроков, как он. Он быстр, хорош один в один.
Я не видел повтор пенальти, не могу комментировать этот момент».
Благодаря победе каталонцы смогли обогнать «летучих мышей» в таблице Примеры.
Впереди у «сине-гранатовых» матч Лиги чемпионов против «Динамо», который состоится 20 октября на «Камп Ноу».
Напомним, в игре с «Валенсией» за «Барселону» дебютировал звездный новичок.
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