Почеттино: «ПСЖ должен сыграть еще лучше, чем в Барселоне, чтобы выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов»
Куман: «Нет ничего невозможного, мы думаем о камбэке»
Тренер заявил, что его команда готова дать бой ПСЖ
Рональд Куман / Фото: Twitter
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о грядущем противостоянии с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов. Слова специалиста приводит пресс-служба UEFA.
«Нет ничего невозможного. Мы верим в себя знаем, что в «Барсе» нужно побеждать, и собираемся показать тот менталитет, который демонстрировали уже долгое время. Мы должны играть эффективно, чтобы иметь возможность для камбэка. Мы попробуем. Мы всегда стремимся побеждать и, надеюсь, сможем это сделать. Но будет очень сложно. Мы играем против такой команды, как ПСЖ, которая не позволяет нам много играть. ПСЖ силен и стремится выиграть Лигу чемпионов».
ПСЖ примет «Барселону» 10-го марта. В первом матче парижане разгромили каталонцев со счетом 4:1.
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