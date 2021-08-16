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Куман – о дубле Брэйтуэйта: «Он пример для многих игроков»
Тренер доволен форвардом
14:41
Фото: Marca
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман оценил Marca игру форварда Мартина Брэйтуйэта в игре с «Реал Сосьедадом» (4:2).
«Брейтуэйт - пример для других игроков, он большой профессионал. Он старается, упорно работает и становится лучше. Виден большой прогресс. В матче с «Реалом Сосьедад» он создал много моментов, заставил оборону соперника нервничать».
Брэйтуйэт оформил дубль в матче и сделал голевую передачу.
Датчанин, скорее всего, останется в команде.