Куман – о матче с «Уэской»: «Мы достигли своей цели – победы»

Главный тренер «Барселоны» подвел итоги матча 27-го тура Примеры

Роналд Куман / фото - Getty Images

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал победу в матче с «Уэской» (4:1), прокомментировав спорный пенальти, который был назначен в ворота каталонцев. Цитирует Кумана пресс-служба «сине-гранатовых».

«Это не пенальти. Это создало нам дополнительные сложности. Результат первого тайма был близким, во втором тайме мы немного потеряли концентрацию. Возможно, проявилась определенная усталость. Но мы достигли своей цели – победы.

ВАР должен был вмешаться. Если вы посмотрите повтор, увидите, что тер Стеген не касается нападающего. Это сумасшествие, что дали такой пенальти. Арбитр может ошибиться, но ВАР должен был это увидеть.

Это яснее ясного. Не знаю, что тут менять. Но не нужно придавать этому большего значения».

Напомним, «Барселона» заинтересована в приобретении Эрлинга Холанда.