На «Камп Ноу» состоится пресс-конференция Месси
Куман – о Месси: «Все еще трудно осознать, что ты больше не будешь играть за «Барселону»
Главный тренер каталонцев обратился к экс-подопечному
08:07
Фото: Getty Images
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман в своем Twitter высказался об уходе Лионеля Месси.
«Все еще трудно осознать, что ты больше не будешь играть за «Барселону». Спасибо за все, что ты сделал для клуба, Лео. Я получил большое удовольствие от того сезона, что мы провели вместе. Я впечатлен твоим отношением к работе и желанием побеждать.
Это делает тебя лучшим игроком мира. А теперь я желаю всего лучшего тебе и твоей семье».
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