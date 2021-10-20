Куман – о победе над «Динамо»: «Должны были убить интригу в матче раньше»

Каталонская команда минимально обыграла киевлян

Рональд Куман / Фото: Getty Images

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал победу над «Динамо» (1:0) в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Этот результат позволил нам сохранить надежды в Лиге чемпионов. Благодаря этой победе все еще возможно. Но мы должны были убить интригу раньше и не доводить дело до нервной концовки.

После перерыва у нас было три явных возможности забить. Нельзя прощать соперника так часто, мы ведь рисковали своей головой. К счастью, мы идеально играли в защите. Но всегда можно пропустить один мяч. Нужно снимать все вопросы, тем более мы превосходили соперника. После часа игры счет должен был быть 2:0 или 3:0.

Я понимаю людей, которые уходят домой огорченными. Я с ними согласен, «Барселона» в такой игре, имея столько моментов, должна забивать больше.

Теперь нас ждет классико в воскресенье, а подходить к такому матчу с победой всегда лучше, чем с поражением».



В турнирной таблице своей группы «Динамо» оказалось на последнем 4-м месте – 1 очко после 3-х матчей.