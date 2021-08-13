Куман – об уходе Месси: «Все расстроились. Надо перевернуть страницу»

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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал ESPN уход нападающего Лионеля Месси в ПСЖ.

У нас есть новички, надо двигаться дальше. У нас есть молодые футболисты, которые будут в составе команды в этом сезоне, и это хорошо для будущего клуба. Очень важно сосредоточиться на этом, а не на том, что было в последние дни.

Я знал, что ситуация с Месси была сложной, что у Ла Лиги была возможность сохранить Месси в клубе. Но, конечно, я был удивлен, узнав новость о том, что Месси больше не будет играть за команду. И я понимал, что все осложнилось из-за финансовой ситуации в клубе.

Это было особенно тяжело потому, что мы говорим не просто о каком-то футболисте, мы говорим о Лионеле Месси. Это лучший футболист мира в течение многих лет, и мы все расстроились из-за его ухода.

Но что поделаешь, надо быстро переключаться. Нельзя быть расстроенными, когда впереди новый сезон».