Гризманн мог получить 1 миллионов евро от «Барселоны», если бы выиграл «Золотой мяч»
Куман получил поддержку от руководства «Барселоны»
В клубе надеются, что при нем заиграют и молодые игроки
5 сентября 13:38
Фото: AS
«Барселона» поддержала главного тренера команды Рональда Кумана.
Каталонский клуб выразил поддержку своему наставнику, несмотря на две победы в трех матчах Ла Лиги.
От Кумана ждут титулов, но также и ждут, что он активно будет подтягивать молодых игроков команды в отсутствии трансферов, сообщает Diario Sport.
Голландец уже подтянул к первой команде Педри, а также Рональда Араухо.
«Барселона» идет 4-й в таблице после трех туров.
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