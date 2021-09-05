Куман получил поддержку от руководства «Барселоны»

В клубе надеются, что при нем заиграют и молодые игроки

Фото: AS

«Барселона» поддержала главного тренера команды Рональда Кумана.

Каталонский клуб выразил поддержку своему наставнику, несмотря на две победы в трех матчах Ла Лиги.

От Кумана ждут титулов, но также и ждут, что он активно будет подтягивать молодых игроков команды в отсутствии трансферов, сообщает Diario Sport.

Голландец уже подтянул к первой команде Педри, а также Рональда Араухо.

«Барселона» идет 4-й в таблице после трех туров.

