«Атлетико» добыл волевую победу над «Вальядолидом» и стал чемпионом Испании
Куман поздравил «Атлетико» с победой в чемпионате
В последнем туре «матрасники» добыли волевую победу, принесшую титул
09:12
Рональд Куман / фото - gettyimages
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился с Goal мнением о чемпионстве «Атлетико»:
«Хочу поздравить «Атлетико» с таким сезоном и с тем, что они стали чемпионами. Это команда, которая дольше всех лидировала в чемпионате и имеет очень хорошо подобранный состав».
Этот сезон может стать последним для нидерландского специалиста у руля каталонского клуба. По его результатам, «Барселона» стала обладателем кубка Испании и заняла третье место в Примере.
Напомним, ранее Куман высказался об отсутствии поддержки со стороны клуба.
Комментарии 0