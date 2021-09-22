Куман пришел на пресс-конференцию, зачитал заранее подготовленное заявление и ушел, не ответив на вопросы журналистов

Рональд Куман / Фото: Getty Images

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман перед матчем с «Кадисом» в Примере пришел на пресс-конференцию, но не стал отвечать на вопросы журналистов, а с бумаги зачитал заранее подготовленное заявление. Наставника цитирует As.

Это означает, что клуб и команду необходимо перестраивать, не имея возможности делать большие инвестиции. Это требует время.

Молодые таланты через пару лет могут стать мировыми звездами. Хорошо, что у молодых игроков будут такие возможности, как у Хави и Иньесты, но требуется терпение.

Остаться на высокой позиции в Ла Лиге было бы успехом. В Лиге чемпионов чудес ждать не приходится. Игра в Европе – хорошая школа. К поражению от «Баварии» нужно подходить с этой точки зрения.

Процесс, в котором мы находимся, заслуживает безоговорочной поддержки. Поддержите те процессы, которые мы выполняем.

Я знаю, что пресса признает этот процесс. Это происходит не впервые в истории. Рассчитываем на вашу поддержку в эти трудные времена.

Мы как команда очень довольны огромной поддержкой болельщиков, подобной той, которая была у нас против «Гранады».