Куман: «Пытались внедрить Пьянича в состав, но видели, что у нас есть игроки лучше»

Боснийский полузащитник под конец трансферного окна перешел в «Бешикташ»

Фото: FC Barcelona Noticias

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал, почему каталонцы отпустили полузащитника Миралема Пьянича в «Бешикташ». Слова Кумана приводит Mundo Deportivo:

«Думаю, со стороны игрока присутствует определенное разочарование. Тем не менее, Пьянич проиграл конкуренцию другим футболистам, с учетом нашего стиля игры и того, как мы действуем с мячом и без него. Я желаю Миралему всего наилучшего. Ситуация с ним была сложная. Мы пытались внедрить его в состав, но видели, что у нас есть игроки лучше него».

Пьянич сыграл за «Барселону» один сезон, за который провел 30 матчей, но не отличился результативными действиями.

Под конец трансферного окна «сине-гранатовые» отдали Пьянича в аренду «Бешикташу».

Напомним, ранее босниец заявил, что Куман его не уважал.