Кризис «Барселоны» продолжается. На этот раз команда Кумана не победила «Кадис»
Куман раскритиковал действия арбитра после ничьей с «Кадисом»
Тренер «Барселоны» считает, что Де Йонг был удален несправедливо
08:08
Рональд Куман / Фото: Getty Images
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман пожаловался на действия арбитра после матча с «Кадисом» (0:0) в 6-м туре Примеры. Слова специалиста приводит As.
«Во втором тайме наступила усталость соперника, физический спад, но вторая желтая Френки усложнила нам задачу. В этой стране тебя удаляют ни за что. Все видели, что на поле был второй мяч, кроме арбитра».
Напомним, Френки де Йонг был удален в матче на 65-й минуте.
«Барселона» осталась на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.
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