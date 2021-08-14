Куман: «С нетерпением жду нового сезона, чтобы представить публике команду без Месси»
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман уверен, что команда будет сильна и без Лионеля Месси. Слова тренера приводит Sport.es.
«Летом было много разговоров о Лионеле Месси. Это нормально. Он — лучший игрок в мире, что доказывал на протяжении многих лет с помощью завоевания трофеев. Впрочем, теперь он больше не с нами, однако у нас есть и другие футболисты.
У Барселоны собрался очень сильный состав, поэтому мы будем добиваться новых результатов. Начиная от завтрашнего дня, у клуба больше нет никаких оправданий. Команда готова. Мы провели качественную предсезонную подготовку, и она должна нам помочь уже в ближайшем будущем. Убежден, что своей игрой Барселона обрадует многих.
Мы будем скучать по Месси, так как он много сделал для клуба. Это боль для каждого фаната Барселоны, но жить прошлым не имеет смысла. Я с нетерпением жду нового сезона, чтобы представить публике команду без Лионеля. Надеюсь, что фанаты верят в эту команду также, как и я».
Первый матч «Барселона» сыграет против «Сосьедада» 15 августа.