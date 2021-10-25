Куман: «Сделали все, что могли, в матче с «Реалом»

Рональд Куман / Фото - Marca

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился анализом поражения в матче десятого тура Примеры против «Реала» (1:2). Слова специалиста передает Marca.

Домашнее поражение Мадриду… Из этого непросто извлечь позитив. Команда хорошо играла в первом тайме. Это была весьма равная игра. Сложно принять поражение, но это необходимо. В «Класико» теряешь большее, чем три очка. Это очевидно, но мы не можем опускать руки. В среду будет еще один матч. Чемпионат очень длинный.

Нужно требовать победы с такими соперниками. Мы старались не уступать «Реалу». Если бы вместо 0:1 был бы 1:0… Игра шла бы по другому сценарию. Мы улучшаем свои выступления и близки к тому, чтобы выигрывать большие матчи. Мы сделали все, что могли. Сказать, что нас переиграли было бы слишком смело. Команда проделала хорошую работу независимо от результата.