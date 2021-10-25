Куман: «Сделали все, что могли, в матче с «Реалом»
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился анализом поражения в матче десятого тура Примеры против «Реала» (1:2). Слова специалиста передает Marca.
Результат меня не удовлетворяет. Ка по мне, команда хорошо провела первый тайм. У нас был момент, чтобы выйти вперед. Мы знали, что если они забьют, то с их игрой в обороне нам будет сложно. Нам не хватало последней передачи, мы не создавали явных моментов, кроме того шанса Деста.
Домашнее поражение Мадриду… Из этого непросто извлечь позитив. Команда хорошо играла в первом тайме. Это была весьма равная игра. Сложно принять поражение, но это необходимо. В «Класико» теряешь большее, чем три очка. Это очевидно, но мы не можем опускать руки. В среду будет еще один матч. Чемпионат очень длинный.
Нужно требовать победы с такими соперниками. Мы старались не уступать «Реалу». Если бы вместо 0:1 был бы 1:0… Игра шла бы по другому сценарию. Мы улучшаем свои выступления и близки к тому, чтобы выигрывать большие матчи. Мы сделали все, что могли. Сказать, что нас переиграли было бы слишком смело. Команда проделала хорошую работу независимо от результата.
Ранее сообщалось, что фанаты «Барселоны» напали на автомобиль Кумана после поражения в «Эль Класико».
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