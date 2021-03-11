Куман: «У нас были шансы усложнить ПСЖ жизнь»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов от ПСЖ (2:5) по сумме двух встреч. Слова специалиста приводит Marca.

Мы превосходили ПСЖ в первом тайме, использовали рискованную индивидуальную опеку в защите. Мы заслуживали большего. Хотя бы 2:1. Тогда второй тайм был бы иным.

Соперник сыграл эффективно в первом матче, нам же это не удалось. Он забил четыре мяча, мы – один. Огромная разница.

Неправильно было бы критиковать команду за то, что она не добилась успеха. Она серьезно измотана. Временами нам не везло, а вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас был лучшим на поле. Шансы у нас были, но мы ими не воспользовались».