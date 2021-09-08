Куман: «У нас было мало времени на поиск замены Гризманну»

Антуан Гризманн / Фото: Eurosport

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался об уходе из команды Антуана Гризманна. Его слова приводит Diario Sport.

– Конечно. Я всегда думал, что помогать клубу – моя обязанность, и я делаю это, находя варианты улучшения команды, не ставя «Барсу» под удар. То, что происходит в «Барсе», – особенная ситуация. Со мной происходило все!

В первый день после назначения я узнал, что Месси хочет уйти через знаменитый бюрофакс, потом стало известно о сложной финансовой ситуации, затем – вотум недоверия, Бартомеу и совет директоров ушли... Много проблем. Легко не было.

Пример моего желания помогать клубу – решение по Эмерсону. Я сказал руководству, что в случае, если деньги важны, то Эмерсона можно продать, ведь у нас есть Дест, Мингеса и даже Серджи Роберто. Я не встал у «Барсы» на пути, хотя мог сказать: «Он никуда не уйдет».

– С Гризманном было то же самое?

– Да, ситуация была схожей. Дополнительной проблемой стало то, что сделка осуществилась в последний день трансферного окна. Было очень мало времени на поиск замены. Было неприятно.

У Гризманна большой контракт с «Барсой», и его уход помог клубу финансово. Поэтому я дал добро на его трансфер