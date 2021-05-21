«Барселона» решила уволить Кумана
Куман: «В конце сезона не чувствовал поддержки со стороны клуба»
Тренер готов к уходу из «Барселоны»
21 мая 19:30
Фото: Marca
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман признался Marca, что будет готов, если ему придется покинуть команду.
«На заключительном отрезке сезона я не чувствовал доверия со стороны клуба. Мы не говорили о моем будущем, и я понимаю, что есть сомнения по поводу результатов. Я понимаю, что для побед необходимы изменения.
Если руководство думает, что нужен другой тренер или другие игроки, это нормально, но об этом нужно сообщать.
Думаю, нужно проявлять больше уважения к своему тренеру и игрокам. Насколько я понимаю, игроков задевают недавние сообщения в СМИ. Они не заслуживают такого отношения. Многие вещи нужно делать по-другому».
Все чаще в СМИ говорят об уходе Кумана летом из команды.
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