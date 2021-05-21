Куман: «В конце сезона не чувствовал поддержки со стороны клуба»

Фото: Marca

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман признался Marca, что будет готов, если ему придется покинуть команду.

Если руководство думает, что нужен другой тренер или другие игроки, это нормально, но об этом нужно сообщать.

Думаю, нужно проявлять больше уважения к своему тренеру и игрокам. Насколько я понимаю, игроков задевают недавние сообщения в СМИ. Они не заслуживают такого отношения. Многие вещи нужно делать по-другому».