«Тоттенхэм» может подписать Коутиньо в случае расставания с Кейном
Куман: «Я рассчитываю на Коутиньо в этом сезоне»
Бразилец не уйдет из команды
14:27
Фото: Marca
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман сообщил Marca, что готов предоставить шанс полузащитнику Филиппе Коутиньо.
«Филиппе нужно еще одна неделя, чтобы набрать форму. После он станет попадать в заявку на матчи. Я рассчитываю на него, потому что он великий игрок. Он может быть важен для «Барселоны». В прошлом году его мучили травмы. Но в этом сезоне я действительно рассчитываю на него».
Прошлый сезон Коутиньо провел в команде, но из-за травмы сыграл 12 матчей в Ла Лиге.
Сообщалось об интересе к нему со стороны «Лестера».
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