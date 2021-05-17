«Барселона» проиграла «Сельте» и потеряла титул, Де Дзерби покинул «Сассуоло», Фьюри объявил о бое с Джошуа
Кумана готовы уволить из «Барселоны»
Тренер покинет команду в конце сезона
17 мая 13:10
Фото: Marca
«Барселона» получит нового тренера в следующем сезоне.
Нынешнего наставника Рональда Кумана готовы уволить по окончанию сезона. «Барселона» лишилась шансов на титул после поражения в последнем матче от «Сельты» (1:2).
В клубе недовольны Куманом из-за провальной последней части сезона, сообщает Mundo Deportivo.
Ожидается, что новым тренером команды станет Хави.
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