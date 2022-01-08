Курьез в Бундеслиге. Хавбек «Баварии» отыграл матч с чужой фамилией на спине

Экипировщики перепутали номера игроков

Джамал Мусиала / фото - FC Bayern

В матче 18-го тура Бундеслиги «Бавария» дома проиграла «Боруссии М» (1:2).

Но в матче случился курьезный случай – полузащитник «рекордмайстера» Джамал Мусиала вышел на поле в форме с чужой фамилией на спине. Игрок носил свой родной 42-й номер, но на экипировке была указана фамилия его коллеги по амплуа – Корентена Толиссо.

Скорее всего, ответственные за экипировку перепутали игровые номера футболистов (у Толиссо 24-й номер), и наклеили не те фамилии.

Примечательно, что самого Толиссо даже не было в заявке на эту встречу, так как футболист находится на самоизоляции из-за коронавируса.

Напомним, 16-летний Ваннер стал самым молодым игроком «Баварии» в Бундеслиге.