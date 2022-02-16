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Куртуа: «Играл с Месси на линии ворот перед пенальти»

«Реал» все же проиграл
Футбол Лига чемпионов UEFA
11:14
Куртуа: «Играл с Месси на линии ворот перед пенальти»
Фото: Marca

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассказал UEFA о матче с ПСЖ (0:1) и оценил отбитый пенальти от Лионеля Месси.

«Начали мы достаточно хорошо, но, возможно, недостаточно спокойно играли с мячом, и из-за этого у нас возникали проблемы, мы недостаточно хорошо контратаковали.

Как вратарь ты хорошо понимаешь, что в таких матчах у тебя будет много работы. Я тщательно изучал, как Месси бьет пенальти, старался играться с ним на линии ворот. Конечно же, в такие моменты нужна и удача.

Мы пропустили глупый гол. Мбаппе просочился между двух защитников и пробил низом мимо меня. Это поражение трудно принять, но мы не слишком хорошо сыграли. Наш план особо не поменялся – мы должны побеждать, чтобы выйти в следующий раунд. Надеюсь, что с помощью наших болельщиков у нас это получится».


Ответный матч состоится 9 марта.

Андрей Усмонов
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Теги

ПСЖ Реал Мадрид (футбол) Тибо Куртуа

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