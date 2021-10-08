Куртуа: «Матч против Италии бессмысленный. От того, что кто-то станет третьим в Лиге наций, толку нет»

Фото: RMC Sport

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал RMC Sport поражение от Франции (2:3) в полуфинале Лиги наций.

Мы подарили голы. Очень жаль. Я не видел повтора голов, но в первом случае вполне естественно, что игроки такого класса способны разобраться в штрафной площади. А во втором случае нам не повезло с пенальти.

Мы знали, что 2:0 с Францией может не хватить. У нас нет чувства разочарованности.

Матч против Италии бессмысленный. От того, что кто-то станет третьим в Лиге наций, толку нет. Я не понимаю, зачем проводить этот матч».