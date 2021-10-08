Лига наций, 1/2 финала. Франция переиграла Бельгию. Как это было
Куртуа: «Матч против Италии бессмысленный. От того, что кто-то станет третьим в Лиге наций, толку нет»
Вратарь разочарован поражением от Франции
8 октября 08:10
Фото: RMC Sport
Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал RMC Sport поражение от Франции (2:3) в полуфинале Лиги наций.
«Мы играли очень хорошо в первом тайме, особенно в плане владения мячом. Во втором тайме они начали прессинговать немного выше, а мы потеряли спокойствие при работе с мячом.
Мы подарили голы. Очень жаль. Я не видел повтора голов, но в первом случае вполне естественно, что игроки такого класса способны разобраться в штрафной площади. А во втором случае нам не повезло с пенальти.
Мы знали, что 2:0 с Францией может не хватить. У нас нет чувства разочарованности.
Матч против Италии бессмысленный. От того, что кто-то станет третьим в Лиге наций, толку нет. Я не понимаю, зачем проводить этот матч».
Италия сыграет с Бельгией 10 октября.
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