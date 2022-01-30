Куртуа: «Матч с ПСЖ – досрочный финал ЛЧ»
Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился с AS ожиданиями от матчей 1/8 Лиги чемпионов против ПСЖ:
«Моя главная мечта – выиграть ЛЧ с «Реалом». Но я не одержим ею. Я выигрывал важные трофеи, становился чемпионом Англии и Испании. Но вишенкой на торте могла бы стать победа в ЛЧ.
ПСЖ – сильный соперник, это будет настоящее противостояние. Это как досрочный финал. Но «Реал» на хорошем уровне и, как мне кажется, может пройти дальше.
В этих матчах все решат детали вроде сэйва или гола. Главное – сохранять концентрацию, работать как команда, не испытывать проблем со здоровьем».
Игры 1/8 финала пройдут 15-го февраля и 9-го марта.
Особенно жарким это противостояние станет не фоне напряженных отношений между клубами из-за попыток «сливочных» заполучить форварда парижан Килиана Мбаппе. Неоднократно сообщалось, что форвард перейдет в мадридский гранд летом на правах свободного агента.
Вот почему Лунин в запасе. «Реал» опубликовал подборку сэйвов Куртуа, некоторые из которых – в игре с «Шахтером».
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