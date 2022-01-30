Куртуа: «Матч с ПСЖ – досрочный финал ЛЧ»

Тибо Куртуа / фото - Marca

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился с AS ожиданиями от матчей 1/8 Лиги чемпионов против ПСЖ:

ПСЖ – сильный соперник, это будет настоящее противостояние. Это как досрочный финал. Но «Реал» на хорошем уровне и, как мне кажется, может пройти дальше.

В этих матчах все решат детали вроде сэйва или гола. Главное – сохранять концентрацию, работать как команда, не испытывать проблем со здоровьем».