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Куртуа: «Матч с ПСЖ – досрочный финал ЛЧ»

Одни из главных фаворитов встретятся уже в 1/8 турнира
Футбол Примерa (Испания)
07:39
Куртуа: «Матч с ПСЖ – досрочный финал ЛЧ»
Тибо Куртуа / фото - Marca

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился с AS ожиданиями от матчей 1/8 Лиги чемпионов против ПСЖ:

«Моя главная мечта – выиграть ЛЧ с «Реалом». Но я не одержим ею. Я выигрывал важные трофеи, становился чемпионом Англии и Испании. Но вишенкой на торте могла бы стать победа в ЛЧ.

ПСЖ – сильный соперник, это будет настоящее противостояние. Это как досрочный финал. Но «Реал» на хорошем уровне и, как мне кажется, может пройти дальше.

В этих матчах все решат детали вроде сэйва или гола. Главное – сохранять концентрацию, работать как команда, не испытывать проблем со здоровьем».

Игры 1/8 финала пройдут 15-го февраля и 9-го марта.

Особенно жарким это противостояние станет не фоне напряженных отношений между клубами из-за попыток «сливочных» заполучить форварда парижан Килиана Мбаппе. Неоднократно сообщалось, что форвард перейдет в мадридский гранд летом на правах свободного агента.

Вот почему Лунин в запасе. «Реал» опубликовал подборку сэйвов Куртуа, некоторые из которых – в игре с «Шахтером».

Павел Харченко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) ПСЖ Тибо Куртуа

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