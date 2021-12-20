Чемпионат Испании. «Атлетик» – «Реал». Онлайн трансляция
Куртуа: «Нельзя опускать руки из-за ничьей»
«Реал» не переиграл «Кадис»
11:59
Тибо Куртуа / Фото: Twitter
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался о ничьей с «Кадисом» (0:0) в матче 18-го тура чемпионата Испании. Слова вратаря приводит Mundo Deportivo.
«Этот матч был похож на встречи с «Осасуной» и «Вильярреалом». Соперники хорошо оборонялись и не оставляли нам пространства. Может, в первом тайме стоило быстрее двигать мяч. Во втором увеличили темп. К сожалению, победить не удалось, но у нас была хорошая победная серия. В среду нам предстоит играть на сложном поле. Нельзя опускать руки из-за ничьей, нужно двигаться вперед».
Напомним, «Реал» прервал свою 10-матчевую победную серию в матче с «Кадисом».
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