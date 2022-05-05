Анчелотти в 5-й раз вывел свою команду в финал ЛЧ
Куртуа – о грандиозном камбэке «Реала»: «Не особо верил в нашу победу»
Мадридская команда прошла «Манчестер Сити»
11:59
Тибо Куртуа / Фото: Getty Images
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался о победе над «Манчестер Сити» (3:1) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и выходе своей команды в финал. Его цитирует Marca.
«Как все это можно объяснить? Одним словом – «Реал». Верил ли, что все так будет? Не особо, потому что в атаке мы играли не лучшим образом, не могли отдать последний пас. Иногда у вас просто не получается. Но тот гол, тот момент, реакция фанатов… Не могу сказать, что игроки «Манчестер Сити» струсили, но они понимали, что дальше может произойти что угодно».
В финале «Реал» сыграет с «Ливерпулем». Это 5-й финал Лиги чемпионов для Карло Анчелотти в качестве тренера.
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