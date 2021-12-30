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Куртуа подтвердил отрицательный тест на коронавирус

Конкурент Лунина ждет разрешения играть
Футбол Примерa (Испания)
18:57
Куртуа подтвердил отрицательный тест на коронавирус
Тибо Куртуа / Фото - Getty Images

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа подтвердил в своем твиттере, что сдал отрицательный тест на коронавирус. Бельгиец пока ожидает разрешения играть.

Сдал два подряд отрицательных ПЦР-теста на ковид. Жду разрешения играть.

Следующий матч «Реал» проведет 2 января в рамках испанской Примеры. Конкурент Андрея Лунина может на выезде сыграть против «Хетафе».

Кроме Куртуа, отрицательные тесты сдали еще два игрока «сливочных».

Сергей Стаднюк
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Теги

Тибо Куртуа Реал Мадрид (футбол) Андрей Лунин коронавирус

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