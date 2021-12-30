Лунин, подожди. Куртуа сдал отрицательный тест на коронавирус
Куртуа подтвердил отрицательный тест на коронавирус
Конкурент Лунина ждет разрешения играть
18:57
Тибо Куртуа / Фото - Getty Images
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа подтвердил в своем твиттере, что сдал отрицательный тест на коронавирус. Бельгиец пока ожидает разрешения играть.
Сдал два подряд отрицательных ПЦР-теста на ковид. Жду разрешения играть.
Следующий матч «Реал» проведет 2 января в рамках испанской Примеры. Конкурент Андрея Лунина может на выезде сыграть против «Хетафе».
Кроме Куртуа, отрицательные тесты сдали еще два игрока «сливочных».
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