Куртуа – о грандиозном камбэке «Реала»: «Не особо верил в нашу победу»
Куртуа признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Вратарь «Реала» феерил в матче с «Манчестер Сити»
Бельгиец обогнал Бернарду Силву, Луиса Диаса и Фрэнсиса Коклена
19:53
Тибо Куртуа / Фото - archydeГолкипер «Реала» Тибо Куртуа признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт UEFA.
Бельгиец совершил 8 сэйвов в ответном полуфинальном матче против «Манчестер Сити» (3:1 доп. вр., общий счет – 6:5).
Помимо 29-летнего вратаря, на приз претендовали вингер «Манчестер Сити» Бернарду Силва, хавбек «Ливерпуля» Луис Диас и полузащитник «Вильярреала» Фрэнсис Коклен.
Напомним, украинец Александр Зинченко попал в символическую сборную по итогам полуфиналов Лиги чемпионов.
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