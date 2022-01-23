Куртуа пропустил от «Эльче» больше, чем Лунин, и «Реал» потерял очки

Мадридцы дважды пробивали с пенальти

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В матче 23-го тура Примеры «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» принимал «Эльче».

На 32-й минуте мадридцы получили право на пробитие пенальти, но Карим Бензема промазал с точки.

Под занавес первого тайма гости первым же своим ударом открыли счет. Отличился Бойе.

Во второй половине встречи «Эльче» неожиданно удвоил счет, забив второй гол в ворота Тибо Куртуа. Украинский голкипер Андрей Лунин в кубковом матче с этим же соперником пропустил лишь единожды.

На 81-й минуте в ворота гостей было назначено второе пенальти. Но свой удар Лука Модрич уже реализовал.

В компенсированное время второго тайма Эдер Милитао сравнял счет, вырвав ничью для «сливочных».

Мадридцы единолично возглавляют таблицу Примеры.

Примера, 23-й тур

«Реал» – «Эльче» 2:2

Голы: Модрич, 81, Милитао, 90+2 – Бойе, 42, Милья, 76

«Реал»: Куртуа, Алаба, Милитао, Менди, Модрич, Кроос (Родриго, 64), Каземиро, Васкес (Вальверде, 79), Бензема (Йович, 58), Азар (Иско, 79), Винисиус Жуниор.

«Эльче»: Бадия, Паласиос, Верду, Диего Гонсалес, Мохика, Гумбау, Гути, Моренте (Фидель, 24), Лукас Перес (Хосан, 88), Бойе, Милья.

Предупреждения: Милитао (54), Фидель (55), Винисиус Жуниор (72).