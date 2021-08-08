Куртуа стоит понервничать? Феноменальное спасение Лунина в матче с «Миланом»

Украинец появился на поле во второй половине встречи

Андрей Лунин / фото - Real Madrid CF

Мадридский «Реал» провел контрольный матч с «Миланом», где команды расписали сухую ничью.

Украинский вратарь Андрей Лунин появился в составе «сливочных» лишь во втором тайме, заменив на поле Тибо Куртуа.

В первой половине встречи у бельгийца не было особо много работы, а вот Лунину пришлось здорово попотеть. После хлесткого удара в «девятку» от Браима Диаса вратарь совершил эффектный сейв.

Lunin amazing save



Real Madrid vs Milan pic.twitter.com/3hYhQ2pKZ8 — SportsBoxingUA (@sports_ua) August 8, 2021

Остаток матча украинец также провел надежно и сохранил свои ворота на замке.

Матч закончился со счетом 0:0. В первом тайме пенальти для мадридцев не реализовал Гарет Бэйл.

Напомним, ранее Лунина активно хвалили испанские СМИ за его яркий перформанс в матче с «Рейнджерс».