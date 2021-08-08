Куртуа стоит понервничать? Феноменальное спасение Лунина в матче с «Миланом»
Мадридский «Реал» провел контрольный матч с «Миланом», где команды расписали сухую ничью.
Украинский вратарь Андрей Лунин появился в составе «сливочных» лишь во втором тайме, заменив на поле Тибо Куртуа.
В первой половине встречи у бельгийца не было особо много работы, а вот Лунину пришлось здорово попотеть. После хлесткого удара в «девятку» от Браима Диаса вратарь совершил эффектный сейв.
Lunin amazing save— SportsBoxingUA (@sports_ua) August 8, 2021
Real Madrid vs Milan pic.twitter.com/3hYhQ2pKZ8
Остаток матча украинец также провел надежно и сохранил свои ворота на замке.
Матч закончился со счетом 0:0. В первом тайме пенальти для мадридцев не реализовал Гарет Бэйл.
Напомним, ранее Лунина активно хвалили испанские СМИ за его яркий перформанс в матче с «Рейнджерс».
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