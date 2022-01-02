Куртуа вышел в основе после карантина и отложил первый за год матч Лунина до среды

Украинец сыграет в Кубке Испании

Андрей Лунин и Тибо Куртуа / фото - Real Madrid CF

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа вышел в основном составе в матче 19-го тура Примеры.

Ранее бельгиец сдал отрицательный тест на коронавирус, из-за чего ожидалось, что на поле выйдет украинский голкипер Андрей Лунин.

Но тест Куртуа оказался ложноположительным, так что он смог принять участие в матче.

Так что скорее всего, украинец появится впервые в сезоне в среду, 5-го января в игре Кубка Испании с «Алькояно». Примечательно, что единственная официальная игра футболиста за «сливочных» была против того же соперника в прошлом сезоне в том же соревновании.

Напомним, тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал причину, по которой Лунин не имеет игровую практику.