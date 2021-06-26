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Куртуа: «Я добился более серьезного прогресса, чем Роналду»

Вратарь и вправду улучшил качество своей игры
Футбол Евро-2020
11:17
Куртуа: «Я добился более серьезного прогресса, чем Роналду»
Тибо Куртуа / фото - Marca

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал изданию Marca, чего он ждет от соперника по 1/8 Евро-2020 сборной Португалии и их капитана Криштиану Роналду:

«У нас есть план, мы готовы остановить Португалию. Эта команда состоит не из одного игрока.

Криштиану - лучший бомбардир Евро и прекрасный игрок, это очевидно. Но я думаю, что он остался тем же футболистом, каким был, когда я играл за «Атлетико». Я же добился более серьезного прогресса».

Хоть слова бельгийца и кажутся малость высокомерными, но в них есть доля правды: Роналду во времена игры Куртуа за «матрасников» уже считался одним из лучших игроков в истории футбола и неоднократно брал Золотой мяч, а к нынешним дням мало что поменялось.

В то время как вратарь «Реала» успел пройти через огонь, воду и медные трубы: после признания лучшим вратарем ЧМ-2018 бельгийца ждал настоящий ад в новом клубе. Болельщики «сливочных» в штыки восприняли переход голкипера принципиальных соперников в их клуб, и замену горячо любимого фанатами Кейлора Наваса.

Куртуа переживал черную полосу в своей карьере, раз за разом ошибаясь в важных матчах, подвергаясь ужасной критике и слыша свист в свой адрес в каждом матче.

Но, все поменялось в сезоне 19/20, когда Тибо смог вывести свою игру на новый уровень. Он стал лучшим вратарем Европы по проценту отбитых мячей и количеству сухих матчей, а также выиграл трофей Саморы (награда лучшему вратарю Ла Лиги), чего не удавалось сделать ни одному вратарю «сливочных» с 2007 года, когда этот приз взял Икер Касильяс.

Матч между Бельгией и Португалией состоится завтра, 27 июня, на стадионе «Олимпико де Севилья – Ла Картуха» в Севилье.

Напомним, Роналду повторил крупный мировой рекорд на этом Евро.

Павел Харченко
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Теги

Бельгия – Португалия Криштиану Роналду Тибо Куртуа Реал Мадрид (футбол)

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