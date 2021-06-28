Куртуа заткнул критиков сборной Бельгии дерзким высказыванием

Тибо Куртуа / фото - Twitter

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал победу над сборной Португалии (1:0) и выход своей национальной команды в 1/4 Евро-2020. Слова голкипера приводит Het Laatste Nieuws.

Слышал, что в Нидерландах нас критиковали. Мы прошли дальше, а они уже дома.

Матчи такого высокого уровня не бывают легкими. Не повезло, что наша половина сетки забита топ-командами, но у нас есть качества, которые могут позволить пройти дальше.

Нужно подождать, чтобы понять, в каком состоянии Кевин де Брюйне и Эден Азар».