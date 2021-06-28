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Куртуа заткнул критиков сборной Бельгии дерзким высказыванием

Нидерландские фанаты критикуют прагматичную игру бельгийцев
Футбол Евро-2020
14:25
Куртуа заткнул критиков сборной Бельгии дерзким высказыванием
Тибо Куртуа / фото - Twitter

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал победу над сборной Португалии (1:0) и выход своей национальной команды в 1/4 Евро-2020. Слова голкипера приводит Het Laatste Nieuws.

«Когда ты выигрываешь у Португалии, которая обладают такой мощью в атаке, со счетом 1:0, то точно знаешь, что будет сложно. Мы хорошо оборонялись и доказали, что критика в адрес нашей обороны была неоправданной.

Слышал, что в Нидерландах нас критиковали. Мы прошли дальше, а они уже дома.

Матчи такого высокого уровня не бывают легкими. Не повезло, что наша половина сетки забита топ-командами, но у нас есть качества, которые могут позволить пройти дальше.

Нужно подождать, чтобы понять, в каком состоянии Кевин де Брюйне и Эден Азар».

Это командная победа сборной Бельгии?

«Во втором тайме – точно да. У нас было сложное время, они очень давили. Нам не удавалось владеть мячом. Тренер говорил, что, если мы как команда будем работать усерднее, чем Португалия, то им будет очень сложно нас обыграть».

Куртуа отстоял матч на ноль, став одним из главных факторов сложной победы над португальцами. Бельгийцы провели весь второй тайм обороняясь, но надежная игра голкипера не оставила ни единого шанса атакующим игрокам Португалии.

Напомним, Криштиану Роналду сказал Куртуа, что им повезло победить.

Павел Харченко
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Теги

Бельгия – Португалия Тибо Куртуа Криштиану Роналду

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