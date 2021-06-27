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Куртуа заявил, что Азар может решить исход матча с Португалией

Бельгийский вингер набирает форму
Футбол Евро-2020
12:30
Куртуа заявил, что Азар может решить исход матча с Португалией
Тибо Куртуа и Эден Азар / фото - Marca

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился с Daily Mail ожиданиями от игры своего одноклубника и партнера по сборной Эдена Азара в предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Португалии:

«Я думаю, что Эден очень близок к лучшей форме. Последние несколько месяцев в «Реале» были непростыми для него. Азар очень хорошо тренировался, и я видел, что он готов играть, но потом он получал еще одно мелкое повреждение, и ему приходилось снова лечиться. Это было очень сложно.

Я вижу его на тренировках, и он обыгрывает по три-четыре игрока. Эдена бьют по ногам, но ему все равно, он очень силен психологически. Ему нужно вернуться в игровой ритм, нужно проводить на поле больше времени.

Он сыграл полный матч против Финляндии, так что, надеюсь, он сможет решить исход игры с Португалией. Я знаю, что он готов. Азар хочет провести отличный матч.

От больших игроков всегда ждут, что они будут делать разницу. Эден обладает всеми качествами, чтобы сделать это».

Последние два года для Азара были сплошной черной полосой. Вингер получал травму за травмой и никак не мог заиграть, а его смех после поражения «Реала» от «Челси» в полуфинале ЛЧ окончательно убили веру болельщиков в него.

Но этот чемпионат Европы – идеальный шанс для бельгийца вернуть уверенность в себе. Игрок уже успел отдать голевую передачу в трудном матче с датчанами и уже сегодня выйдет в стартовом составе против сборной Португалии, чтобы доказать всему миру свою состоятельность.

Матч между Португалией и Бельгией состоится уже сегодня, в 22:00. На нашем сайте вы сможете найти видео и текстовую трансляции противостояния. 

Напомним, Куртуа заявил, что добился большего прогресса, чем Криштиану Роналду

Павел Харченко
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Теги

Бельгия – Португалия Эден Азар Тибо Куртуа Криштиану Роналду

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