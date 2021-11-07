Кузнецов подал в отставку с поста главного тренера «Колоса»

В ближайшем матче командой будет руководить другой специалист

Сергей Кузнецов / фото - dynamo.kiev

После проигрыша «Львову» (0:1) главный тренер «Колоса» Сергей Кузнецов подал в отставку.

Но как сообщают в СМИ, президент клуба из Ковалевки Андрей Засуха пока не принял ее, и специалист пока что останется в структуре клуба.

Тем не менее, в ближайшем матче против «Шахтера» у бровки команды уже будет стоять Ярослав Вишняк, который входил в тренерский штаб клуба.

Кузнецов руководил командой с августа этого года, заменив на этом посту Руслана Костышина, чьим помощником он был с 2015-го года.

Напомним, ранее Евгений Селезнев рассказал о задолженности «Колоса» перед ним.