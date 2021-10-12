Кварцяный: «Петраков – очень дотошный специалист»

Виталий Кварцяный / Фото: УПЛ

Экс-тренер «Волыни» Виталий Кварцяный высказался о главном тренере сборной Украины Александре Петракове.

– Давно. Знакомы с ним хорошо. Мы не друзья, так как не часто встречались. О Петракове, как о коллеге по тренерскому цеху могу сказать, что он ответственный и очень дотошный специалист. Да и футболистом он был хорошим. Петраков по-настоящему футбольный человек, а не какой-нибудь парикмахер или фельдшер.

Любит разбирать все нюансы, анализировать. Когда он работал с молодежной сборной, то в ней были футболисты из «Волыни» – вот мы и общались. Петраков уже тогда был принципиальным, и это качество сейчас проявляется.

Он любит дисциплину и хочет, чтобы, приезжая в расположение сборной, футболисты выполняли его требования и пожелания. И так должно быть.