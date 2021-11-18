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Кварцяный: «Петраков все время работал под давлением, но справился»
Экс-тренер – о работе нынешнего наставника сборной Украины
16:28
Фото: УАФ
Бывший тренер Виталий Кварцяный поделился мнением о работе в сборной Украины Александра Петракова.
«У Петракова в душе не было такого, чтобы он переживал о том, он — «и.о.» или главный тренер. Он просто готовился работать и хотел доказать, что Украина может добиваться серьезных результатов. Нестандартный подход и нестандартный, положительный результат.
Он рассказал, какую ответственность чувствовал после того, как согласился возглавить команду. Петраков все время работал под моральным давлением, но справился».
Александр Петраков стал главным тренером сборной Украины.
Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября.
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