Кварцяный: «Предоставлял бы больше времени Довбыку в сборной Украины»

Артем Довбык / Фото - УАФ

Бывший тренер «Волыни» Виталий Кварцяный рассказал о том, как бы использовал нападающих Романа Яремчука и Артема Довбыка в сборной Украины.

Правда, стоит учитывать, что игра с финнами на выезде. Возможно, в домашних матчах будут играть в два нападающих. Или по тайму. Но то, что Довбык принес бы больше пользы в атаке по части создания остроты – это однозначно. Любая команда нуждается в хороших нападающих, а он в нашем футболе сейчас – лучший в своем амплуа.