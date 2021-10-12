Кварцяный рассказал, что поменялось в сборной Украины при Петракове
Кварцяный: «Предоставлял бы больше времени Довбыку в сборной Украины»
Известный тренер поделился мнением о позиции форварда в национальной команде
15:13
Артем Довбык / Фото - УАФ
Бывший тренер «Волыни» Виталий Кварцяный рассказал о том, как бы использовал нападающих Романа Яремчука и Артема Довбыка в сборной Украины.
В игре я бы больше времени предоставлял Довбыку, но при этом оставляя Яремчука. Может, искал бы вариант игры, при котором они с Яремчуком играли бы по тайму или в другой временной пропорции.
Правда, стоит учитывать, что игра с финнами на выезде. Возможно, в домашних матчах будут играть в два нападающих. Или по тайму. Но то, что Довбык принес бы больше пользы в атаке по части создания остроты – это однозначно. Любая команда нуждается в хороших нападающих, а он в нашем футболе сейчас – лучший в своем амплуа.
Кварцяный также поделился мнением о том, что поменялось в сборной Украины при Александре Петракове.
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